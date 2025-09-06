6日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1257枚だった。うちプットの出来高が704枚と、コールの553枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の102枚（変わらず6円）。コールの出来高トップは4万7000円の100枚（14円安51円）だった。 コールプット 出来高