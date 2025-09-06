「船の体育館」の愛称で親しまれてきた旧香川県立体育館＝高松市建築家故丹下健三氏が設計し、曲線を描く特徴的な外観から「船の体育館」の愛称で親しまれてきた旧香川県立体育館（高松市）。県は地震による倒壊の危険性を理由に解体を決めたが、建築家らの団体が世界的に価値のある建物だとして利活用を求めており、存廃を巡り議論が起きている。旧県立体育館は1964年に完成。橋の技術を応用した当時最先端の「つり屋根構造」