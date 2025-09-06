アメリカで国際親善試合2戦に臨むサッカー日本代表の背番号が発表されました。代表に復帰した堂安律選手が10番に戻り、堂安選手の不在時に10番を着用していた久保建英選手が20番に戻る形に。主将の遠藤航選手は6番を着用するほか、38歳の長友佑都選手は5番を着用します。FIFAランキング17位の日本は、日本時間9月7日にアメリカ・オークランドでメキシコ代表(13位)と、同10日にアメリカ・コロンバスでアメリカ代表(15位)とそれぞれ