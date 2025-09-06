フィギュアスケート木下グループ杯第1日フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯が5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕。国際大会デビューとなった女子の三宅咲綺（シスメックス）が、ショートプログラム（SP）で70.29点の2位と好発進した。国際大会デビュー戦を控えた三宅は、極度の緊張に襲われていた。「始まる前から吐きそうなくらい」。助けてくれたのは、同じ中野園子コーチに師事