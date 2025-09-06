高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の最終回が5日に放送され、才木（高橋）がさらなる能力に覚醒すると、ネット上には「最終形態がかっこよすぎ」「神の領域に…？」「最強能力者」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】戦いを終えた才木（高橋海人）とジウ（井浦新）才木と陣内（中村）は