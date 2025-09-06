松本まりかが主演し、安田顕が共演する金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の第7話が5日に放送され、ストーカー行為が発覚した元也（白濱亜嵐）が異常な行動に出ると、ネット上には「怪談じゃねーんだから」「こわ！」「バレてから大胆」といった反響が寄せられた。【写真】ストーカー行為発覚後、異常な行動に出る元也（白濱亜嵐）森の工房でついに結ばれた真夏（松本）と時夢（安田）。その