右膝痛で離脱している巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）が５日、Ｇ球場の室内練習場で故障後初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。カウント１―１からの想定で育成の坂本勇、フェリスと対戦。最初に５打席で１５球を投げると７分間休憩を取り、その後６打席で１６球を投げ込んだ。カーブ、チェンジアップ、フォークなどの変化球に加え、打者のタイミングを外すクイックも試し、計１１打席で安打性は１本。