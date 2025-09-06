台風１５号の影響で、静岡県では線状降水帯が発生し、危険な大雨となった。スポーツ報知静岡支局員の武藤瑞基、里見祐司両記者がリポートした。××××××××××××武藤静岡市清水区にあるＪ１清水の練習会場・アイスタに到着した午前９時前はほぼ降雨もなく、傘もささないまま車を降りた。それが、練習が始まった１０時過ぎには滝のような雨が降り出し、カメラのレンズはもやがかかったように白くなってしまった。里