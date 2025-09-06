パラリンピックの競泳女子で金メダル１５個を獲得し、「水の女王」と呼ばれた成田真由美さんが５日午前１時４８分、肝内胆管がんのため死去した。５５歳だった。葬儀は１４日午前９時半から川崎市高津区下作延６の１８の１、かわさき北部斎苑で。喪主は姉の榑松美由紀（くれまつ・みゆき）さん。指定されたインタビューの場所に訪れた成田さんは満面の笑みだった。２１年東京パラリンピックの開幕２か月前に同席したタレント・