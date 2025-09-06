◆米大リーグオリオールズ―ドジャース（５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク ）ドジャースの緊急先発変更に、オリオールズも急対応ー。オリオールズは５日（日本時間６日）、本拠でのドジャーズ３連戦を迎える。同カードの初戦となったこの日、ドジャースの当初先発予定グラスノーから、急遽、大谷翔平投手に変更に。オ軍のマンソリーニ監督代行は、試合前にメディアに対応。唐突の”大谷登板”の一報に仰