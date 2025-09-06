ブロガーの「おーちゃん」さんが、娘の結婚式のエピソードを描いた漫画がインスタグラムで1万5000以上の「いいね」を集めて話題となっています。「結婚式は挙げない」と言っていた娘から、招待状が届きました。その結婚式は…という内容で、読者からは「泣いてしまいました」「幸せな気持ち」「すてきな夫婦！」などの声が上がっています。母の心に残る大切な1日おーちゃんさんは、インスタグラムとブログ「娘ときどき孫日和