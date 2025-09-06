光と映像が幻想的でどこか懐かしさのある世界観を生み出します。長野市松代町で開かれるライトアップイベントを前に、４日夜、試験点灯が行われました。虫たちの鳴き声が響く、秋の夜。七色の光に照らされたのは、長野市松代町に残る国の史跡で江戸時代末期に建てられた真田邸です。今月13日から庭園のライトアップが企画されていて、その試験点灯が行われました。市などの主催で9回目となるライトアップ。中でも6年ぶりとなるのが