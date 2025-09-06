〈【夫人が明かす秘話】「ピンク映画第1号」を撮った小林悟監督が、台湾で『まぼろし探偵』のリメイクを作ることになった理由とは【空想特撮活劇『ドラゴン・スーパーマン』】〉から続く9月1日、開催中の大阪アジアン映画祭で『糸の輪』が上映された。上映後の舞台挨拶には、寺嶋環監督、主演の和音さん、五条おとさんが登壇。寺嶋監督は早稲田大学文学部に在籍しながら、ENBUゼミナール監督コースに学び、卒業制作として本作を