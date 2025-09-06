「ママアスリート」と呼ばれる女子100ｍハードルの寺田明日香選手。出産を経て35歳になった今も、トップレベルで戦い続ける一方、子育てに伴う葛藤もありました。家族と歩んだ挑戦の日々です。【写真を見る】“ママアスリート”の先駆者・寺田明日香選手葛藤と挑戦の日々【報道特集】元日本記録保持者の“天才少女” 早期引退の理由女子100mハードルの元日本記録保持者・寺田明日香選手（35）。日本記録を3回更新し、東京オリン