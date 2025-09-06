フィンテック企業のJPYC今後3年間で1兆円分発行!?フィンテック企業のJPYCが8月18日、銀行以外で送金（為替取引）サービスをする「資金移動業」の登録業者として認可され、今秋にも法定通貨に価値が連動する円建てステーブルコインの発行を国内で初めて実現する見通しだ。今後3年間で1兆円分の発行を目標とすることなどが報じられている。ステーブルコインがビットコインなどの仮想通貨（暗号資産）と違うのは、その価値が法