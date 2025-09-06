スマホ決済サービス「au PAY」で、宅配業者や通信事業者などを装った身に覚えのないSMSやメールが届く事例が増加していると注意を呼びかけている。 au PAYによると、SMSなどに記載されているURLにアクセスすると、本物と見分けのつかない不正なサイトが表示され、ユーザーのIDやパスワード（暗証番号）の入力が求められるという情報が寄せられているという。 au PAYでは、「不審なメ&