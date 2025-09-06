昨年末、94歳で亡くなったスズキの鈴木修元相談役は、40年以上にわたってカリスマ経営者であり続けた。だが80歳を超えると、それまであまり触れなかった人材論や人生の終わりについても語るようになっていった――。※本稿は、永井隆『軽自動車を作った男知られざる評伝鈴木修』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■式典直前にタイを結び…2012年11月11日午前9時前。バンコク市内の西部にある四輪車および二輪車