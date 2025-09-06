【ボルティモア共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が5日、ボルティモアでのオリオールズ戦で急きょ先発登板することが決まった。当初先発予定だったグラスノーの故障のためで、2勝目を懸け「1番・投手兼指名打者」で先発する。