今日6日は広く台風一過の晴天となり、厳しい残暑が戻るでしょう。東京都心は33℃と昨日5日より6℃も高くなりそうです。名古屋市や大阪市など東海や近畿では猛暑日が続出するでしょう。熱中症に警戒が必要です。今日6日は台風一過の晴天厳しい残暑が戻る今日6日は広く台風一過の晴天となるでしょう。日差しが照り付けて、厳しい残暑が戻りそうです。最高気温は、仙台市では29℃と昨日5日より4℃高くなるでしょう。東京都心は33℃