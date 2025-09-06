年をとるにつれ、物忘れが激しくなってきた……。そんな人にオススメなのが、「地図記憶法」というトレーニングだ。著書に『70歳からの老けないボケない記憶術』がある精神科医の和田秀樹氏によれば、前頭葉を刺激することで記憶力を維持し、認知症を遠ざける効果があるという。脳の萎縮が始まる40代から始めたいこのトレーニングについて、和田氏に解説してもらった。地図を簡略化して記憶する方法これだけ国際化が進んだ世の中で