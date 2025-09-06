日産が新「商用ワンボックス」発売！日産「キャラバン」は、広々とした大きな荷室が特徴のワンボックスバンです。そのため商用はもちろん、キャンプや車中泊といったアウトドア用途においても活用されています。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新・商用ワンボックス」です！（68枚）そんなキャラバンに2025年8月25日、よりアウトドアシーンでの利用に特化した専用パッケージが登場しました。日産が新「商用ワンボック