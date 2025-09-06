マルハニチロから、2025年9月1日(月)にフィッシュソーセージ「MSC FE-BAR 1本で1日分の鉄分ソーセージ」が発売されました。不足しがちな鉄分をタンパク質と一緒に摂れるフィッシュソーセージです。そのまま食べてもおいしいですが、今回はアレンジ料理に使用してみました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。 1本で1日分の鉄分 健康に欠かせない鉄分に着目したフィッシュソー