「阪神６−１広島」（５日、甲子園球場）Ｖ奪回の道は閉ざされた。広島は１−６で阪神に完敗し、この日の敗戦で優勝の可能性が完全消滅した。２０１８年にリーグ３連覇を成し遂げて以降、７年連続でのＶ逸決定。先発・森翔平投手（２７）が初回６失点の背信投球となった。新井貴浩監督（４８）は残り試合に目を向けるも、チームは２連敗で５位転落。ＣＳ圏まで３差に開いた。優勝目前の首位チームの力に圧倒された。浮かれ気