どんな思いでプレーボールの瞬間を迎えたのだろうか。台風15号の影響で東京からの移動が遅れ、敵地大阪でのオリックス戦開始が午後7時半にずれ込んだ日本ハムだ。その時点で、優勝を争うソフトバンクは楽天を相手に8点の大量リードを奪っていた。さすがに試合開始直前までの得点経過は把握していなかっただろうが、二回までに6点を奪い、勝負を決定付けるように試合を運んでいたことは、多くの選手が知っていたはずだ。その