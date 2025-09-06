大津が今季自己最長の7回を無失点に封じて4勝目を挙げた。「一人一人を大事に抑える気持ちを忘れずにやった。素直にうれしい」。多彩な変化球を駆使して無四球で6奪三振。7安打も連打は許さなかった。同じ楽天を5回無失点に封じた8月27日の前回登板から2連勝。終盤戦での好投に「一試合の重みを感じながら、1勝にこだわって投げたい」と誓った。