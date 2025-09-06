8月の記録的大雨を受け、熊本市は5日、総額40億4231万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。開会中の市議会定例会に追加提出する。水没で車が使えなくなった被災者の日常移動を支援する事業（6千万円）など、独自支援策を盛り込んでいる。移動支援は、市内を運行する路線バスや、市電を無料で利用できる共通乗車券40枚を被災者や同居家族にそれぞれ交付する。対象は約4千人を想定し、申請や配布方法は検討中という。移動支