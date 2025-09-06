大分地方最低賃金審議会（会長・井田雅貴弁護士）は4日夜、2025年度の県内の最低賃金（時給）を81円引き上げ、1035円にするよう大分労働局の秋山雅紀局長に答申した。引き上げ幅は昨年度の55円を上回り過去最高で、熊本の82円に次いで全国2位。県内の最低賃金は初めて千円を突破する。改訂した賃金は例年10月に発効するが、企業の準備期間などに配慮し、来年1月1日に“先延ばし”された。平成以降で初めて9月にずれ込んだ交渉は