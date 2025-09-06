開港50周年を迎えた長崎空港（長崎県大村市）の将来像を考えるシンポジウムが4日、市内であった。燃油代や機材費が高騰する中、空の玄関口としてどう県の活性化に結び付けるかについて有識者らが意見を交わした。慶応義塾大の加藤一誠教授が基調講演。運航各社が機体を小型化してコストを削減する努力をしているものの、国内線の赤字幅が拡大している現状を説明した。利用促進策として「東京や大阪に入国して長期滞在している