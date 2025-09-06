九州最後のヤマとなった池島炭鉱（長崎市）を見学する坑内ツアーが、2027年3月末で廃止される見通しとなった。01年の閉山後、市が親会社の三井松島産業（現・三井松島ホールディングス、福岡市）に業務委託し、参加者は国内で唯一、キャップランプ姿でトロッコの乗車体験ができた。5日、廃止に関する条例改正案が市議会定例会に上程された。可決されれば、この国の近代化を支えた地底での労働を知る取り組みに幕が下りる。市に