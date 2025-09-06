佐賀県鳥栖市のアマチュア写真家、徳渕義実さんの野鳥写真展がみやき町簑原の「風の館」で開かれている。餌を食べる瞬間や子育ての様子など、全国各地に生息する野鳥を撮影した約70点を展示している。15日まで。観覧無料。9日は休館日。徳渕さんは約25年前に野鳥の撮影を始め、野鳥愛好家と情報交換しながら、全国の撮影スポットに足を運んでいる。北海道帯広市の池では、カモ科のカワアイサのひなが親鳥の背中に乗ったり、