佐賀県警は、9月から働き方改革の一環として、一部の警察職員を対象に、通年で勤務状況に応じてカジュアルな服装を認める取り組みを始めた。九州の県警では初の試みという。警務課によると、対象となるのは私服での勤務が認められている本部や署勤務の刑事部門や生活安全部門などの職員。これまでも5月から10月までのクールビズ期間中は軽装が認められていたが「期間以外も軽装も認めてほしい」との声が挙がっていたという。