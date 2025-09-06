来年3月の任期満了に伴う福岡県行橋市長選に、現職の工藤政宏氏（47）が5日、2期目を目指し無所属で立候補すると表明した。同市長選への出馬表明は初めて。工藤氏は記者会見し、「働き盛りの世代に充実した子育て環境を提供し、高齢者が安心して住み続ける基盤づくりを進めたい。まだ道半ばで、より実現していくため、2期目にチャレンジしたい」と述べた。1期目の実績として、北九州市、苅田町との水道用水の協定締結のほか