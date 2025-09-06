佐賀県多久市長選は7日、投開票される。いずれも無所属で、8選を目指す現職横尾俊彦氏（69）＝立民推薦、元市議の新人香月正則氏（53）、元会社員の新人副島満氏（67）が論戦を繰り広げている。4日までに期日前投票をした人は1734人で、前回の市長選の同時期よりも787人多い。投票は7日午前7時〜午後6時、市内9ケ所で。同日午後8時から北多久社会体育館（北多久町）で開票される。有権者数は1万4738人（8月30日現在、市選管