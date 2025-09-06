自民党の総裁選前倒しを求める署名が過半数以上集まる見通しとなってきた。閣僚からも賛同者が出たことで、政権は崩壊寸前だ。石破茂首相が解散カードをちらつかせれば、ネット上では石破おろしに動いている麻生太郎最高顧問への批判が噴出し、党内は収拾がつかない事態となっている。副大臣、政務官の中から総裁選前倒し賛成者が相次いでいる中、鈴木馨祐法相は５日、「総裁選を前倒しし、党員の方々にも広く参加いただく総裁