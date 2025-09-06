シンガーソングライターの藤井風が、8日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。藤井風＝テレビ朝日提供2020年にデビューし、その音楽性と歌に込められたメッセージに惹かれ、またたく間に世界中にファンが急増。国際的なアーティストへの道を一気に駆け上がった藤井。現在もワールドツアーの真っ最中で、普段はほとんどテレビに出ることはないが、じっくりと自身を語るトーク番組は