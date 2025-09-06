ＬＬＰＷ−Ｘの井上貴子が、団体エースのNØRIに猛ゲキを飛ばした。神田明神ホール大会（１８日）に向けた記者会見が５日に同所で開かれ、メインではNØRI＆貴子が堀田祐美子（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）＆Ｃｈｉ Ｃｈｉ（エボリューション）と激突することになった。会見ではＮØＲＩが「ＲＩＺＩＮのリングの上で戦う堀田さんの姿を見て感動、感銘を受けたので、今回戦えるのは楽しみ。全部ぶつけたい」と大レジェンド