元衆院議員の宮崎謙介氏が自民党内で高まる石破茂首相への?退陣勧告?とも言える総裁選の前倒しについて解説した。石破降ろしの声が上がる中、総裁選挙管理委員会は自民党総裁選の前倒しを要求する議員に対し署名、押印した意思確認の書面を８日までに本人が提出するよう求めた。賛成した議員については氏名を公表するとしている。５日に鈴木馨祐法相がＸで現役閣僚では初となる総裁選の前倒しを求める意向を表明した。宮崎氏