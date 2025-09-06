米国債利回り（NY時間16:37）（日本時間05:37） 米2年債 3.511（-0.077） 米10年債4.082（-0.079） 米30年債4.765（-0.089） 期待インフレ率2.376（-0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは急低下。一時４．０６％まで低下する場面も見られた。この日発表の８月の米雇用統計が弱い内容となったことで、ＦＲＢの利下げ期待とリセッション（景気後退）への懸念を高め