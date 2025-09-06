◆米大リーグカブス１１―５ナショナルズ（５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が５日（日本時間６日）、本拠のナショナルズ戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し３試合ぶりの安打となる４打数１安打１四球。打率は２割４分４厘。連続試合出塁は１４試合まで伸びたが、本塁打は現地８月６日の本拠地・レッズ戦の２７号を最後に２６試合続けて出ていない。試合はカブスが初回に鈴木の右前安打で