台風15号の影響で、東海地方では5日、冠水や床上浸水が相次いだほか、名古屋駅では、乗客が新幹線で一夜を過ごしました。 【写真を見る】台風15号新幹線利用客17万人に影響新幹線車両の“列車ホテル”も 台風15号の影響で東海地方では、降り始めからの雨量が愛知や三重を中心に100ミリから200ミリに達し、各地で冠水も起きました。 （住民男性） 「こんなに浸水するとは思わなかった」 この雨で愛知県内では、6棟で床上浸