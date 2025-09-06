名古屋証券取引所に上場する企業が、投資家向けに業績などをPRする催しが名古屋で開かれています。 【写真を見る】名証IRエキスポ2025開幕地元上場企業が投資家向けにPR 名古屋市千種区の吹上ホールで5日始まった「名証IRエキスポ2025」。名古屋証券取引所に上場する地元の企業などが出展していて、今回で30回目を迎えます。 (来場者) 「最近積み立てNISAを始めて、株のことを知りたいと思ったのをきっかけに来ました