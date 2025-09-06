【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第8話が、9月6日に放送される。このたび、あらすじと場面写真が公開された。 ■ついに座敷童の正体が明らかに 冷凍庫に閉じ込められ気を失った大和（菊池風磨）は、間一髪で武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）に助けられ、一命を取り留めた。護送された大和は、「伊吹（加藤清史郎）は大勢の命を奪おうとして危険だ」と警告