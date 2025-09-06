タバコが斜陽産業になって久しいにもかかわらず、街のタバコ屋は今も生き残っている。業界全体の苦境とは対照的に儲かる店たちに共通するのは、モノを売るための考え尽くされた工夫だ。時代遅れとさえ思える商品が、なぜ再び売れるのか？※本稿は、坂口孝則『駄菓子屋の儲けは0円なのになぜ潰れないのか？「しぶとく生き残るあの店」にはワケがある』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。誰も買わないニッチなタ