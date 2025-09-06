「言いたいけど言えなかったことを明確に言語化してくれた本」そんな読者の声が多数集まるのが、NewsPicksパブリッシング創刊編集長・渾身の初著書『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の 弱さ考』だ。本書から、なぜか若干詰められ気味のニュアンスで一度は聞かれた「あなたのやりたいことは何？」という質問のおかしさを暴いた一節を紹介する。（構成／ダイヤモンド社・今野良介）「あなたのやりたいことは何？」職場に