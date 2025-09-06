麻生氏が目指すキングメーカーへの復権9月3日午後3時。場所はヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル。例年どおり横浜で開いた自民党麻生派の集会は、麻生太郎最高顧問（元首相）を先頭に、「石破降ろし」決起集会の様相を呈した。麻生氏の「石破嫌い」は今に始まったことではないが、去る7月23日、自民党本部で岸田文雄前首相や菅義偉元首相とともに石破茂首相と会談した際、「今のままじゃあ次の選挙は戦えない」と退