現地時間９月５日、北中米ワールドカップ出場を目指すイタリア代表が欧州予選（グループI）でエストニアと対戦。同組で４戦全勝のノルウェーを追撃する意味で、前節まで１勝１敗のイタリアはこのホームゲームで絶対に白星を掴みたかった。ガットゥーゾ新体制で臨むエストニア戦、４−４−２システムを採用したイタリアは立ち上がりからアグレッシブに攻め込む。３分にポリターノ、ディマルコが立て続けにシュートするなどゴー