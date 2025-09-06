事故があったのは、長万部町長万部の釣具店です。2025年9月5日午前11時ごろ、70代の女性が運転する軽乗用車が釣具店に突っ込みました。 当時、店に客はおらず、女性や店員にけがはありません。警察によりますと、女性は右折して店の前の駐車場に入り、駐車しようとしたところ入り口に車が突っ込んだということです。女性は「アクセルとブレーキを踏み間違えた」と話しているということです。