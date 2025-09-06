6日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円安の4万2870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては148.75円安。出来高は1万4268枚だった。 TOPIX先物期近は3095.5ポイントと前日比14ポイント安、TOPIX現物終値比9.81ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42870-200 14268 日経225