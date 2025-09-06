愛知県豊橋市の新アリーナ計画に伴う新たな野球場の建設を巡り、9月5日、市民に対して初めて説明会が開かれました。豊橋市は5日夜、新アリーナの建設地にある豊橋球場の解体に伴い、新たに整備される「豊橋総合スポーツ公園B地区野球場」について市民に初めて説明会を行いました。新たな野球場を巡っては、津波の避難困難地域に位置するため、市民からは様々な声が上がっていました。反対の市民：「危険と