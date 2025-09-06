デビュー10年で、紅組のトリを務めさせていただいた『第47回NHK紅白歌合戦』は、演歌歌手・坂本冬美にとって記憶に残る『紅白』ですが、でも同時にオロオロ、ドキドキのしっぱなしで、記憶には残したくないような複雑な気持ちの『紅白』です（苦笑）。司会は、白組が3年連続の古舘伊知郎さんで、紅組は当時19歳の松たか子さん。審査員席に座っていたのは、アトランタ五輪女子マラソンの銅メダリスト有森裕子さん。同じく、五